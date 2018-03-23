"Манчестер Юнайтед" за рекордную сумму хочет перехватить Неймара у "Реала"

Сегодня, 15:19

Бразилец станет заменой Алексису Санчесу, который не сумел адаптироваться на "Олд Траффорд"

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассматривает покупку нападающего "ПСЖ" Неймара, сообщает Diario Gol. На футболистка также претендует мадридский "Реал".

Сумма сделки может достичь 300 миллионов евро. Также в предложение может быть включен полузащитник "МЮ" Поль Погба.

Нападающий может стать отличной заменой Алексиса Санчеса на "Олд Траффорд", считают боссы клуба. Чилиец испытывает большие проблемы с адаптацией и в текущем сезоне отличился лишь однажды в шести матчах.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обменял Санчеса на Мхитаряна у "Арсенала". При этом команды не стали доплачивать, хотя ориентировочная стоимость Санчеса в два раза больше цены на армянина.

Добавим, что Мхитарян и Санчес были включены в сборную разочарований чемпионата Англии по итогам первой половины сезона.

Неймар после перехода в парижский клуб за рекордные 222 миллиона евро провел 20 матчей и забил 20 голов. Сейчас игрок восстанавливается после травмы.

Сейчас бразильский футболист находится на родине, где восстанавливается после операции. В данный момент Неймар передвигается на инвалидной коляске.
футбол, Манчестер Юнайтед, псж, Неймар

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СЭ

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