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"Манчестер Юнайтед" жестоко наказал дезертира за неявку на тренировочную базу

Сегодня, 14:31

Ромелу Лукаку потерял крупную сумму денег

Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Италии

Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в Италии / Фото: AFP

Руководство "Манчестер Юнайтед" наказало бельгийского нападающего команды Ромелу Лукаку , не явившегося в команду на тренировочную базу. Футболист уже несколько дней тренируется с бельгийским клубом, цвета которого также защищает украинец Евгений Макаренко

За этот клуб он он выступал в 2009-11 годах. На следующий день бельгиец обязан был явиться на тренировку "красных дьяволов", но не сделал этого. Клуб потребовал с Лукаку объяснений, но до сих пор не дождался их. В наказание футболист будет оштрафован на максимальную сумму в 435 тысяч евро

Напомним, что  "Манчестер Юнайтед" оформил рекордный трансфер в истории среди защитников. Бывший игрок "Лестера" Гарри Магуайр стал "красным дьяволом" за сумасшедшие 85 миллионов евро.

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Кстати, "Манчестер Юнайтед" поднял цену на Поля Погба из-за высказывания его агента. В Манчестере готовы были сделать скидку мадридскому "Реалу" по просьбе Зинедина Зидана. Но после слов агента французского футболиста Райолы от этой идеи отказались.

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку

Источник: AS.com

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