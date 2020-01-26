Манчестерские погромы: гранды уверенно проходят 1/16 финала Кубка Англии

Жезус забивает в ворота "Фулхэма" / Фото: Reuters

В воскресенье проходят еще три матча 1/16 финала Кубка Англии по футболу. В двух первых встречах дня две команды из Манчестера "отгрузили" своим соперникам 10 голов! При этом не пропустив ни одного. Как мы вчера сообщали, "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко проиграл "Вест Бромвичу" – лидеру второго по силе английского дивизиона.

Интрига в поединке "Манчестер Сити" против третьей команды Чемпионшипа, "Фулхэма", умерла уже на шестой минуте после удаления защитника лондонцев. К слову, Александр Зинченко остался на лавке запасных. После красной карточки сопернику Илкай Гюндоган забил 11-метровый, а Бернардо Силва уже на 19-й минуте сделал счет 2:0. После перерыва дублем на радость 40 тысячам болельщиков на трибунах "Этихада" отметился бразильский форвард Габриэл Жезус.

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"Манчестер Юнайтед" переплюнул земляков, забив шесть мячей! Правда, соперником у команды Сульшера был "Транмер Роверс" – аутсайдер Лиги 1, третьего по силе дивизиона. Уже на 16-й минуте выездного матча счет был 3:0, а до перерыва – 5:0. Во втором тайме гости ограничились одним голом с пенальти. Мячи забивали: Магуайр, Далот, Лингард, Джонс, Марсьяль и Гринвуд.

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