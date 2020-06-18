"МанСити" без Зинченко вышел из карантина с разгромом "Арсенала"

"Манчестер Сити" сохраняет за собой вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги

"Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко на лавке запасных обыграл "Арсенал" в перенесенном матче 28-го тура чемпионата Англии. Этим матчем, а также поединком "Астон Вилла" – "Шеффилд Юнайтед" в Англии возобновился футбольный сезон.

Счет в матче был открыт во второй половине первого тайма после ошибки Давида Луиза, который неудачно прервал передачу в штрафную и позволил Рахиму Стерлингу расстрелять вратаря.

В начале второго тайма Давид Луиз снова напомнил о себе, когда руками завалил в собственной штрафной Рияда Мареза и заработал красную карточку. К точке подошел Кевин де Брюйне и без проблем реализовал приговор. Подробной отчет матча в нашем онлайне "Манчестер Сити" – "Арсенал".

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Омрачила поединок тяжелая травма Эрик Гарсия после столкновения со своим же вратарем. 19-летнего футболиста унесли с поля на носилках и кислородной маской, а рефери добавил 11 минут ко второму тайму.

Так как замен у "Сити" больше не осталось, хотя их разрешено пять в матче, команды доигрывали поединок в равных составах. Но даже в таком положении "Арсенал" умудрился пропустить – свой очередной гол в Премьер-лиге забил Фил Фоден, доведя счет до разгромного.

"Манчестер Сити" – "Арсенал" – 3:0

Голы: Стерлинг (51), де Брюйне (51, пен), Фоден (90+1)

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"Манчестер Сити": Эдерсон, Эрик Гарсия, Уокер, Лапорт (Фернандиньо, 70), Менди, Сильва (Бернарду Силва, 65), де Брюйне (Родри Эрнандес, 70), Марез (Фоден, 65), Гюндоган, Стерлинг, Габриэл Жезус (Агуэро, 80).

"Арсенал": Лено, Мари (Давид Луиз, 24), Бельерин, Мустафи, Тирни, Уиллок (Нелсон, 67), Гендузи (Мэйтленд-Найлз, 67), Джака (Себальос, 8), Обамеянг, Нкетиа (Ляказетт, 67), Сака.

Предупреждения: Тирни (76), Родри Эрнандес (79).

Удаление: Давид Луиз (49).

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