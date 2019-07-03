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"МанСити" купил в Мадриде полузащитника за 70 млн евро

3 июля, 18:41

Родриго Эрнандес перешел из "Атлетико" в английский клуб

Родриго Эрнандес перебирается в Англию
Родриго Эрнандес перебирается в Англию. Фото: Twitter

Мадридский "Атлетико" объявил о продаже 23-летнего полузащитника Родриго Эрнандеса в "Манчестер Сити" за 70 миллионов евро.

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"Ла Лига в среду сообщила "Атлетико", что доверенное лицо Родриго Эрнандеса и представители "Манчестер Сити" появились в штаб-квартире организации, чтобы активировать клаусулу игрока. "Манчестер Сити" заплатил сумму отступных от имени футболиста. Таким образом, игрок в одностороннем порядке расторгнул трудовой договор, который связывал его с нашим клубом до 30 июня 2023 года", - сказано в заявлении "Атлетико".

В сезоне-2018/19 Родриго провел в чемпионате Испании 34 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Кроме того на его счету восемь матчей в Лиге чемпионов и четыре в Кубке Испании.

Напомним, что в начале недели миланский "Интер" официально объявил о подписании контракта с экс-защитником "Атлетико" Диего Годином. Условия соглашения с 33-летним уругвайцем не разглашаются. Ранее сообщалось, что Годин подпишет с "Интером" контракт по схеме "2+1" и будет зарабатывать 6,75 млн евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

В 2018 году "Атлетико" стал победителем Лиги Европы:

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Тег Атлетико Мадрид, Манчестер Сити

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Championat.ru

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