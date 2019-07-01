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Новичок Диего Годин стал самым высокооплачиваемым игроком "Интера"

1 июля, 10:50

Защитник переехал в Италию из испанского "Атлетико"

Диего Годин играл в "Атлетико" с 2010 года
Диего Годин играл в "Атлетико" с 2010 года. Фото: AFP

Миланский "Интер" официально объявил о подписании контракта с экс-защитником "Атлетико" Диего Годином. Условия соглашения с 33-летним уругвайцем не разглашаются. Ранее сообщалось, что Годин подпишет с "Интером" контракт по схеме "2+1" и будет зарабатывать 6,75 млн евро за сезон, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком клуба.

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Годин играл за "Атлетико" с 2010 года и за это время выиграл 8 трофеев, среди которых по 2 победы в Лиге Европы и в чемпионате Испании. Годин в составе "Атлетико" также дважды играл в финале Лиги чемпионов, но оба раза "матрасники" проигрывали "Реалу".

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В минувшем сезоне Диего провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу. По окончании сезона он покинул "Атлетико" на правах свободного агента.

Ранее появилась информация, что форвард "Атлетико" Антуан Гризманн переходит в "Барселону". Каталонцы согласились заплатить за футболиста 126 миллионов евро.

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Тег Атлетико Мадрид, Интер Италия, Диего Годин, трансфер

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sport24.ru

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