"МанСити" отыграл два мяча и вырвал победу у "Суонси" после выхода Зинченко на замену
"Горожане" добыли волевую победу и вышли в полуфинал Кубка Англии
В субботу, 16 марта, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Англии. Выступающий в Чемпионшипе "Суонси" принимал лидера Премьер-лиги "Манчестер Сити". Хозяева начали резво и к получасу вели уже в два мяча. Сначала Мэтт Граймз реализовал пенальти, а затем Берсант Целина увеличил преимущество хозяев.
Напомним, что по ходу недели Целина попал в комичную ситуацию. В поединке против "Вест Бромвича" он вызвался пробивать пенальти. И сделал это настолько неуклюже, что вместо мяча пробил себе по опорной ноге. Этот пенальти уже нарекли худшим в истории.
Но вернемся к нашему матчу. На 57-й минуте Гвардиола укрепил свою оборону, выпустив украинца Александра Зинченко. А затем и усилил атаку Стерлингом и Агуэро. Замены принесли свои плоды. "Манчестер Сити" вырвал победу со счетом – 3:2. Сначала Силва на 69-й минуте отыграл один мяч. Потом на 78-й повезло Агуэро, после его пенальти мяч попал в штангу, от нее в голкипера и влетел в ворота. А на 88-й Серхио отличился уже чисто.
Ранее мы писали, что украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признан лучшим игроком команды в феврале.
А вот так Зинченко давал мастер-класс детям в Манчестере:
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