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"МанСити" отыграл два мяча и вырвал победу у "Суонси" после выхода Зинченко на замену

Сегодня, 21:45

"Горожане" добыли волевую победу и вышли в полуфинал Кубка Англии

Зинченко останавливает соперника из "Суонси"
Зинченко останавливает соперника из "Суонси". Фото: AFP
"МанСити" отыграл два мяча и вырвал победу у "Суонси" после выхода Зинченко на замену //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d52/59d/5c8d5259d23b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d52/59d/5c8d5259d23b9.jpg Футбол "Горожане" добыли волевую победу и вышли в полуфинал Кубка Англии

В субботу, 16 марта, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Англии. Выступающий в Чемпионшипе "Суонси" принимал лидера Премьер-лиги "Манчестер Сити". Хозяева начали резво и к получасу вели уже в два мяча. Сначала Мэтт Граймз реализовал пенальти, а затем Берсант Целина увеличил преимущество хозяев.

Напомним, что по ходу недели Целина попал в комичную ситуацию. В поединке против "Вест Бромвича" он вызвался пробивать пенальти. И сделал это настолько неуклюже, что вместо мяча пробил себе по опорной ноге. Этот пенальти уже нарекли худшим в истории.

Но вернемся к нашему матчу. На 57-й минуте Гвардиола укрепил свою оборону, выпустив украинца Александра Зинченко. А затем и усилил атаку Стерлингом и Агуэро. Замены принесли свои плоды. "Манчестер Сити" вырвал победу со счетом – 3:2. Сначала Силва на 69-й минуте отыграл один мяч. Потом на 78-й повезло Агуэро, после его пенальти мяч попал в штангу, от нее в голкипера и влетел в ворота. А на 88-й Серхио отличился уже чисто.

Ранее мы писали, что украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко признан лучшим игроком команды в феврале

А вот так Зинченко давал мастер-класс детям в Манчестере:

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Тег Манчестер Сити, Суонси, Кубок Англии

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Сегодня|Спорт

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