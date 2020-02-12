Марадона бы гордился: в Лиге чемпионов забили гол рукой

Арбитр не увидел, что нападающий подыграл рукой в чужой штрафной

В матче группового этапа азиатской Лиги чемпионов между филиппинским клубом "Церес" и камбоджийским "Свайриенгом" (4:0) был забит гол рукой, но арбитр не увидел нарушения правил и засчитал взятие ворот.

Случился эпизод на 14-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу хозяев поля. Джошуа Громмен не успевал дотянуться головой к мячу после флангового навеса и решил помочь себе рукой. Игроки "Свайриенга" сигнализировали рефери, что было нарушение правил, но он это проигнорировал.

В сети сразу же сравнили этот мяч с легендарным голом Диего Марадоны в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. "Марадона бы гордился им", – подшутили про автора гола в The Guardian.

Ранее мы писали, что звезда "ПСЖ" решил повторить легендарную "руку Бога", арбитр не оценил смекалку форварда. Арбитр разобрался в эпизоде, отменив гол и предъявив Килиану Мбаппе желтую карточку.

Также мы сообщали, что африканский новичок "Динамо" забил шикарный гол в первом же матче за киевлян. Нигерийский нападающий Бенито эффектным "парашютом" перебросил вратаря латвийской "Валмиеры".

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