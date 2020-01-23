Звезда "ПСЖ" решил повторить легендарную "руку Бога", арбитр не оценил смекалку форварда

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил желтую карточку за игру рукой в полуфинальном матче Кубка французской лиги, где его команда разгромила со счетом 3:0 "Реймс".

В одном из эпизодов 21-летний форвард сборной Франции, являющийся чемпионом мира, столкнулся с голкипером, оказался ближе к мячу и из положения лежа отправил его рукой за линию ворот, однако арбитр разобрался в эпизоде, отменив гол и предъявив Мбаппе желтую карточку.

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Самым известным голом, забитым рукой, является мяч аргентинца Диего Марадоны в четвертьфинале чемпионата мира по футболу 1986 года против Англии. При счете 0:0 Марадона после подачи углового на 51-й минуте рукой переправил мяч в сетку, и он был засчитан, после чего сам форвард назвал этот эпизод "рукой Бога".

В финале Кубка лиги "ПСЖ" встретится с "Лионом", который во втором полуфинале в серии пенальти одолел "Лилль".

Смотрите, как забивает Мбаппе в матче "Пари Сен-Жермен" – "Сент-Этьен":

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