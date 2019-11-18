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Марадона готов уйти из клуба, в котором работает три месяца

18 ноября, 10:56

Диего работает в "Химнасии" с сентября

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: Instagram

Легендарный футболист сборной Аргентины Диего Марадона может покинуть пост главного тренера "Химнасия и Эсгрима".

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Действующий президент "Химнасии" Габриэль Пеллегрино, в поддержку которого специалист выступал ранее, принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах нового главы клуба. Марадона заявлял, что может покинуть команду в случае ухода функционера, и теперь его будущее находится под вопросом.

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Марадона возглавил "Химнасию" в сентябре этого года, заключив с клубом контракт до конца нынешнего сезона. После 13 туров команда занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В активе коллектива 10 очков.

Напомним, накануне дня рожденияМарадона порадовал фанатов зажигательным танцем. Толпа фанатов с песнями и флагами пришла поприветствовать звездного аргентинца перед отелем, где он остановился. В ответ Диего посылал воздушные поцелуи, сбрасывал футболки и флаги с автографами, а также станцевал прямо на балконе гостиницы.

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Диего Марадона Химнасия

Источник: The Sun

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