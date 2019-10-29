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Марадона взбудоражил фанатов зажигательным танцем на балконе

29 октября, 15:38

Диего отлично повеселил болельщиков

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: Instagram

Главный тренер аргентинского клуба "Химнасия Ла-Плата" Диего Марадона вышел на балкон отеля, чтобы поприветствовать собравшихся фанатов.

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Толпа фанатов с песнями и флагами пришла поприветствовать аргентинца перед отелем, где он остановился. В ответ Марадона посылал воздушные поцелуи, сбрасывал футболки и флаги с автографами, а также станцевал на балконе отеля.

Команда 58-летнего Диего на выезде сыграет с "Ньюэллз Олд Бойз". Всезоне-1993/94 Диего сыграл пять матчей за "Ньюэллс Олд Бойз".

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"Химнасия" из Ла-Платы занимает предпоследнее, 23-е место в чемпионате Аргентины, набрав четыре очка в 10 матчах.

Напомним, что ранее Диего Марадона опроверг слухи о том, что у него диагностирована болезнь Альцгеймера. "Все врут, все врут. Они говорят о болезни Альцгеймера и даже не знают, что это", – заявил Марадона. Он также сказал, что люди, страдающие этим заболеванием, умирают, а он уходить из жизни не собирается.

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танцы Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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