Марадона может покинуть "Динамо" из-за климата

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона подписал трехлетний контракт с "Динамо" Брест. Чемпион мира 1986 года Марадона занял пост председателя правления клуба. Интересно, что в клубе играет украинский нападающий Артем Милевский. Сообщалось, что он будет заниматься вопросами стратегического развития.

По информации La Nacion, 57-летний аргентинец может разорвать соглашение с "Динамо" через год, если не сможет приспособиться к климату в Бресте. Отмечается, что по контракту, Марадона может пригласить в клуб до пяти помощников.

Ранее мы писали, что Диего Марадона больше не тренер клуба из ОАЭ "Аль-Фуджайра". Специалист решил уйти в отставку после того, как не удалось вывести команду в элитный дивизион страны. 57-летний Марадона возглавил команду в мае прошлого года, но даже года продержаться на посту не сумел. Марадона также руководил клубами "Текстил Мандию", "Расинг" (Авельянеда), сборной Аргентины, и "Аль-Васлом" (ОАЭ).

"Динамо" после семи туров с 9 очками занимает 8-е место в высшей лиге Белоруссии. 19 мая на стадионе "Спартак" в Могилеве команда из Бреста в финальной встрече Кубка Беларуси сыграет с борисовским БАТЭ.