Марадона сделал предложение своей подруге, которая моложе его на 29 лет
Росио Олива ранее также была профессиональной футболисткой
Председатель правления брестского "Динамо", знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона сыграет свадьбу. Он сделал предложение своей 28-летней подруге, и она ответила согласием.
Как сообщает Daily Mail, на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь дня рождения избранницы 57-летний аргентинец сделал ей предложение, и девушка ответила согласием. Это произошло в присутствии 45 гостей. Женой легенды мирового футбола станет Росио Олива, которая ранее также была профессиональной футболисткой.
В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась. Он обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал заявление. Подруга футболиста жаловалась, что он бил ее. Интересно, что ранее Диего Марадона обвинил бывшую жену в краже 9 миллионов долларов.
В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Ранее пресс-служба "Динамо" (Брест) сообщала, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями.
Ранее мы сообщали, что Диего Марадона готов бросить "Динамо" и бесплатно тренировать сборную Аргентины.Бывший футболист остался недоволен выступлением команды на ЧМ-2018.
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