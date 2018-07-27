Марадона сделал предложение своей подруге, которая моложе его на 29 лет

Сегодня, 10:26

Росио Олива ранее также была профессиональной футболисткой

Диего Марадона и Росио Олива. Фото AFP
Диего Марадона и Росио Олива. Фото AFP

Председатель правления брестского "Динамо", знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона сыграет свадьбу. Он сделал предложение своей 28-летней подруге, и она ответила согласием.

Как сообщает Daily Mail, на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь дня рождения избранницы 57-летний аргентинец сделал ей предложение, и девушка ответила согласием. Это произошло в присутствии 45 гостей. Женой легенды мирового футбола станет Росио Олива, которая ранее также была профессиональной футболисткой.

В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась. Он обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал заявление. Подруга футболиста жаловалась, что он бил ее. Интересно, что ранее Диего Марадона обвинил бывшую жену в краже 9 миллионов долларов.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Ранее пресс-служба "Динамо" (Брест) сообщала, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями.

Ранее мы сообщали, что Диего Марадона готов бросить "Динамо" и бесплатно тренировать сборную Аргентины.Бывший футболист остался недоволен выступлением команды на ЧМ-2018.
свадьба, футбол, Диего Марадона

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СЭ

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