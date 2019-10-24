Марадона уже третий: еще один игрок "Наполи" побил бомбардирское достижение легендарного аргентинца

Дрис Мертенс / Фото: Reuters

Нападающий итальянского "Наполи" Дрис Мертенс в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против австрийского "Зальцбурга" (3:2) забил свой 115-й и 116-й гол за клуб. По этому показателю он обогнал легендарного аргентинца Диего Марадону, у которого 115 мячей за "Наполи". Ранее мы писали, что 19-летний игрок "Зальцбурга" первым забил шесть голов в стартовых трех матчах Лиги чемпионов.

Лидирует в списке бомбардиров "Наполи" бывший капитан команды Марек Гамшик, выступающий с февраля 2019 года за китайский "Далянь Ифан". На его счету 121 гол в голубой футболке. После того как словацкий футболист превзошел бомбардирский рекорд аргентинца, Гамшик получил секретный подарок от Диего Марадоны.

Смотрите, как Мертенс забивает за "Наполи":

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Напомним, что единственный представитель Украины в Лиге чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" Загреб (2:2). Поединок ознаменовался скандальным пенальти в ворота "горняков" во втором тайме. Мнения экспертов по поводу справедливости его назначения разделились.

Так, бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич заявил, что совершать такие фолы, как Пятов, нельзя. Также украинского специалиста удивила игра хорватской команды.

А вот сам виновник эпизода Андрей Пятов рассказал, что не увидел судья в моменте со скандальным пенальти. Голкипер отметил, что повторы не показывают полную картину происходившего в тот момент.

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