Диего Марадону арестовали в аэропорту Буэнос-Айреса

Основанием для ареста послужила жалоба бывшей невесты легендарного аргентинца Росио Оливы

Диего Марадона. Фото: Getty Images

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона был арестован полицией по прибытии в аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе по жалобе, поданной его бывшей девушкой Росио Оливой. Как сообщает ole.com.ar, знаменитый в прошлом футболист, а сейчас тренер мексиканского "Дорадоса" и босс Артема Милевского по брестскому "Динамо" покинул аэропорт лишь после прибытия туда его адвоката Матиаса Морла, с которым он поделился фотографией несколько минут спустя. "Уже в Буэнос-Айресе по дороге домой с моим другом Матиасом Морлой. Приветствую всех", – написал Марадона в Facebook.

Напомним, что в прошлом году Диего Марадону госпитализировали после матча чемпионата мира по футболу в России:

Как мы писали ранее, босс Милевского шокировал дочку тем, что принимал наркотики в ванной. Легендарного аргентинца Диего Марадону пристыдила дочь, которую он хотел упрятать за решетку.

Также мы сообщали, что на Диего Марадону в Мексике завели дело за поддержку президента Венесуэлы. Аргентинец на пресс-конференции заявил, что посвящает победу "Дорадоса" Николасу Мадуро и всем страдающим в Венесуэле. Он также назвал президента страны Хуана Гуайдо марионеткой и раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

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