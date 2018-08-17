"Мариуполь" покидает еврокубки: обзор матча с французским "Бордо"

Во Франции украинский клуб проиграл со счетом 1:2 и вылетел из Лиги Европы

"Мариуполь" вылетел из Лиги Европы. В четверг в матче третьего раунда квалификации команда Александра Бабича во втором раз уступила французскому "Бордо" – после 1:3 дома на выезде наши футболисты проиграли 1:2. Теперь "Мариуполь" сосредоточится на выступлении в чемпионате Украины, где команда в трех матчах набрала лишь три очка.

В первом тайме во Франции команды голов не забили. Во втором игроки "Бордо" дважды расписались в воротам "Мариуполя", после чего Руслан Фомин отквитал один мяч.

Также в четверг "Заря" сенсационно прошла португальскую "Брагу" в Лиге Европы. Результативная ничья на выезде вывела команду Юрия Вернидуба в плей-офф ЛЕ, где "Заря" сыграет с "Лейпцигом".

"Бордо" – "Мариуполь" – 2:1 (0:0)

Голы: Пундж (56), Санкаре (58) – Фомин (66)

"Бордо": Костиль – Левчук, Кунде, Пабло, Пундж – Санкаре, Лерагер (Тчуамени, 62), Отавио (Плашил, 89) – Камано (Вада, 63), Де Превилль, Юссуф.

"Мариуполь": Гальчук – Кирюханцев (Полегенько, 46), Дава (Яворский, 46), Белый, Демири – Чурко, Пихаленок, Мишнев, Тищенко (Вакула, 62) – Фомин, Борячук.