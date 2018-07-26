"Мариуполь" пропустил гол на 94-й минуте от "Юргордена" в Лиге Европы

"Мариуполь" не сумел увезти победу из Швеции, где команда встречалась с местным "Юргорденом" в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы сезона 2018/2019 годов. Поединок прошел на "Теле-2 Арене". Сергей Яворский открыл счет в первом тайме ударом головой. Украинцы успешно оборонялись до 90+4 минуты, пока не упустили в собственной штрафной Баджи. Обзор матча "Юргорден" – "Мариуполь" – 1:1.

Ответный матч состоится 2 августа в Одессе на стадионе "Черноморец".

"Юргорден" – "Мариуполь" – 1:1

Гол: Баджи (90+4) – Яворский (37)

"Юргорден": Исакссон, Аугустинссон, Гуннарссон (Уне-Ларссон, 65), Даниэльссон, Юханссон, Мрабти, Карлстрем (Уокер, 73), Ринг, Радетинац (Ольссон, 77), Ульвестад, Баджи.

"Мариуполь": Худжамов, Белый, Кирюханцев (Полегенько, 87), Демири, Тищенко, Пихаленок, Мишнев (Чоботенко, 82), Быков, Чурко (Горбунов, 76), Яворский, Фомин.

Предупреждения: Ринг (71), Уокер (75), Горбунов (76).

Расписание и результаты второго отборочного раунда Лиги Европы

"Мариуполь" лишь во второй раз в истории стартовал в розыгрыше еврокубка. Дебют командыприпал на сезон 2004/2005. Тогда азовцы дважды по 2:0 обыграли армянский "Бананц", но затем по сумме двух матчей уступили австрийкой "Аустрии" (0:0 и 0:3).

Кстати, 7-кратный чемпион Швеции "Юргорден", который не раз выступал на евроарене, последний раз играл в еврокубках в 2008 году – прошел во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА эстонскую "Флору", но в следующем этапе его остановил норвежский "Русенборґ".

Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии в борьбу за Лигу Европы вступит луганская "Заря".