Расписание и результаты второго отборочного раунда Лиги Европы

Сегодня, 17:07

Список все матчей отборочного раунда еврокубка и их результаты

Фото uefa.com
Фото uefa.com

Сегодня стартует второй отборочный раунд в Лиге Европы сезона 2018/2019 годов. В борьбу за еврокубок вступают такие клубы как "Бешикташ", "Севилья", "Бордо", а также наш "Мариуполь". Онлайн смотреть "Юргорден" – "Мариуполь" можно на ТВ и в интернете – список трансляций доступен на нашем сайте. Ответные поединки пройдут через неделю на полях команд, которые указаны в парах вторыми.

Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы. С этой стадии в борьбу за Лигу Европы вступит луганская "Заря".

Второй отборочный раунд:

17:00 "Уфа" (Россия) – "Домжале" (Словения)

17:45 "Вентспилс" (Латвия) – "Бордо" (Франция)

18:00 "Тобол" (Казахстан) – "Пюник" (Армения)

18:00 "Вииторул" (Румыния) – "Витесс" (Голландия)

18:00 "Кайрат" (Казахстан) – "АЗ Алкмаар" (Голландия)

18:30 "Рудар" Веленье (Словения) – "Стяуа" (Румыния)

19:00 "Чихура" (Грузия) – "Марибор" (Словения)

19:00 "Хапоэль" Хайфа (Израиль) – "Хабнарфьордюр" (Исландия)

19:00 "Бальцан" (Мальта) – "Слован" Братислава (Словакия)

19:30 "РБ Лейпциг" (Германия) – "Хеккен" (Швеция)

20:00 "Мольде" (Норвегия) – "Лячи" (Албания)

20:00 "Жальгирис" (Литва) – "Вадуц" (Лихтенштейн)

20:00 "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Раднички" (Сербия)

20:00 ЦСКА София (Болгария) – "Адмира" Вена (Австрия)

20:00 "Юргорден" (Швеция) – "Мариуполь" (Украина)

20:00 "Гонвед" (Венгрия) – "Прогрес" (Люксембург)

20:20"Ягеллония" (Польша) – "Риу Аве" (Португалия)

20:30 "Шахтер" Солигорск (Беларусь) – "Лех" (Польша)

20:45 ЛАСК (Австрия) – "Лиллестрем" (Норвегия)

20:45 "Норшелланн" (Дания) – АИК (Швеция)

21:00 "Гурник" (Польша) – "Тренчин" (Словакия)

21:00 "Б-36" (Фареры) – "Бешикташ" (Турция)

21:00 "Генк" (Бельгия) – "Фола" (Люксембург)

21:00 "Хайдук" (Хорватия) – "Славия" София (Болгария)

21:15 "Санкт-Галлен" (Швейцария) – "Сарпсборг" (Норвегия)

21:30 "Аталанта" (Италия) – "Сараево" (Босния)

21:30 "Партизан" (Сербия) – "Тракай" (Литва)

21:30 "Железничар" (Босния) – "Аполлон" Лимасол (Кипр)

21:45 "Абердин" (Шотландия) – "Бернли" (Англия)

21:45 "Дандолк" (Ирландия) – АЕК Ларнака (Кипр)

21:45 "Спартак" Суботица (Сербия) – "Спарта" Прага (Чехия)

21:45 "Осиек" (Хорватия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

21:45 "Хиберниан" (Шотландия) – "Астерас" (Греция)

22:00 "Стьярнан" (Исландия) – "Копенгаген" (Дания)

22:00 "Дунайска Стреда" (Словакия) – "Динамо" Минск" (Беларусь)

22:45 "Севилья" (Испания) – "Уйпешт" (Венгрия)

Лига Европы: результаты первого раунда квалификации турнира

Ранее стали известны суммы призовых в Лиге Европы следующего сезона. Призовой фонд еврокубкового турнира составит 560 миллионов евро. Каждый из 48 участников группового этапа гарантированно получит примерно по 2,62 миллиона евро.
футбол, Лига Европы

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