"Мариуполь" вышел в следующий раунд Лиги Европы

Сегодня "Мариуполь" принимал шведский "Юргорден" во втором раунде квалификации Лиги Европы, и дело закончилось экстра-таймом. Но успешным для украинцев!

После выездной ничьи недельной давности (1:1), главным для "Мариуполя" в ответной игре было – не пропустить. Памятуя воскресные 1:4 от дебютанта УПЛ "Десны", опасения были. Видимо, по этой причине коуч шведов Озджан Мелькемихель накануне матча признавался, что у него хорошие предчувствия, и на игру вышел в клубном поло голубого цвета – цвета надежды.

Александр Бабич, как и обещал после фиаско от черниговцев, вернулся к схеме с тремя защитниками, которая оправдала себя в Швеции. "Юргорден", поддерживаемый полутора тысячным отрядом фанатов из Швеции, с первых минут прибрал инициативу к своим ногам, но события особо не форсировал. И мариупольцы полтора тайма держали нужный счет, несколько раз огрызнувшись резкими контратаками. А перед экватором второй половины забили! Пихаленок подобрал отскок у линии штрафной, пробил наудачу в сторону ворот и мяч, изменив направление от бедра Ульссона, юркнул в угол – 1:0!

Шведы тут же завелись, прижали азовцев к их воротам, и спустя 15 минут забили в ответ. Вновь, как и в стокгольмском матче, Худжамова огорчил Баджи, которому удался чудо-гол – слету пяткой, находясь спиной к воротам. 1:1 – полное равенство по сумме двух матчей. И значит: здравствуй, овертайм. А там "Мариуполь" опять повел в счете! Пенальти реализовал Руслан Фомин. Дальше выручали удача и вратарь Худжамов, так и закончили – 2:1 в пользу "Мариуполя".