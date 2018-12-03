Маркевич о жеребьевке Евро-2020: "Пусть нас боятся"

В Дублине состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2020. Сборная Украины попала в группу В, где встретится с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

"Да нормальный жребий для Украины. Есть все возможности попасть в финальную часть Евро, – прокомментировал для "Сегодня" итоги жеребьевки экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич. – И с Португалией можно играть, и с Сербией. За Литву и Люксембург я уже не говорю – там мы обязаны брать максимум очков. Конечно, из третьей корзины соперник мог бы попасться и попроще, сербы не подарок. Но и у нас команда сейчас очень неплохая. К тому же с Сербией мы всегда удачно играли (четыре победы в четырех матчах при разнице мячей – 7:1. – Ред.), так что пусть теперь они нас боятся. Сборная Украины хорошо проявила себя в Лиге наций и теперь должна спокойно готовиться к следующему турниру. Конечно, многое будет зависеть от расписания, но в целом нам досталась нормальная группа: не сильнее и не слабее остальных. Да, будет сложно, ну а как по-другому? Посмотрим".

Напомним, что уже появился календарь отборочного турнира Евро-2020. Начинает Украина квалификацию гостевым матчем с Португалией.