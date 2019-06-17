Маркевич возглавил аутсайдера Первой лиги Украины

До этого Остап Маркевич встречался в Испании с Зиданом и тренировал юношей "Вильярреала"

Мирон и Остап Маркевичи. Фото: Facebook

Остап Маркевич, сын бывшего главного тренера "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирона Маркевича, возглавит команду "Агробизнес" из города Волочиск Хмельницкой области. В сезоне 2018/2019 Первой лиги "Агробизнес" занял 13-е место, однако сумел сохранил прописку в дивизионе в переходных матчах с запорожским "Металлургом". Андрей Донец, ранее исполняющий обязанности главного тренера "Агробизнеса", перейдет на должность вице-президента клуба.

Отметим, что последние три года Остап Маркевич работал в академии испанского "Вильярреала", тренировал команду U-19. При этом проходил стажировку у наставника "Реала" Зинедина Зидана и будущего коуча "Барселоны" Эрнесте Вальверде.

Как мы писали ранее, то, что не удалось Маркевичу, сделал Виллаш-Боаш. Португальский тренер занял пост во французском "Марсееле", на который в свое время из "Днепра" не отпустили Мирона Маркевича. По данным французских СМИ, Виллаш-Боаш будет получать 600 тысяч евро в месяц.

Также сообщалось, что Мирон Маркевич подобрал статус разгромной победе Украины. По его словам, во Львове, где "сине-желтые" разгромили сербов (5:0), мы увидели "лучшую сборную Украины времен Андрея Шевченко".

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