Маркос Антонио: "Шахтер" в Бразилии невероятно популярен"

Бразилец считает своими кумирами Каземиро и Филипе Коутиньо

Маркос Антонио: "Шахтер" в Бразилии невероятно популярен" 2019-03-15T12:55:00+02:00 Футбол Бразилец считает своими кумирами Каземиро и Филипе Коутиньо

Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции во время презентации. Представление футболиста в качестве новичка "горняков" прошло накануне. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что эти игроки станут в будущем звездами европейского футбола.

– Маркос, у тебя были предложения от других клубов?

– Я даже не смотрел их. Когда получил приглашение "Шахтера", только об этом клубе и думал. Очень счастлив, что сделал действительно правильный выбор!

– В Бразилии так хорошо знают "Шахтер"?

– Да, конечно, "Шахтер" у нас невероятно популярен. Это связано с количеством бразильцев, которые прошли через клуб. Жадсон, Виллиан, Фернандиньо… Очень много игроков. Я рад, что и мне поступило такое предложение.

– Зимой во время чемпионата Южной Америки ты уже являлся футболистом "Шахтера", а Тете был на стадии переговоров. Не обращался ли он к тебе за советом о продолжении карьеры?

– Да, мы обсуждали это. Тете спрашивал кое-что о клубе, потому что практически ничего не знал о нем и стране. Когда я сказал, что здесь отлично и интересно, что будем работать в "Шахтере" вместе, а также с Фернандо, он долго не раздумывал и принял предложение. Теперь мы все здесь.

– Кого считаешь лучшим опорником в современном футболе?

– Сейчас мои кумиры – Каземиро и Филипе Коутиньо. Из-за качеств, которыми они обладают.

– Расскажи о своих хобби.

– Мне нравится находиться дома с семьей, с женой. Свободное от футбола время важно проводить именно так, чтобы потом быть хорошо настроенным на поле.

– Ты уже дебютировал в чемпионате Украины. Чем местный футбол отличается от бразильского?

– Он немного быстрее, но благодаря качествам определенных игроков я абсолютно комфортно чувствую себя на поле. Мы взаимодополняем друг друга.

– Как твои близкие отреагировали на переезд в Украину?

– Семья очень обрадовалась, когда узнала, что я перехожу в "Шахтер", особенно родители – люди, которые дали мне многое в жизни. Это великий клуб. Буду стараться делать все, чтобы добиваться с командой наилучшего результата и стать счастливым.

– Что знал об Украине?

– Что это очень красивое место, город. Также был в курсе, что в "Шахтере" много бразильцев и они здесь чувствуют себя прекрасно. Поэтому я и адаптируюсь быстро.

– Видели в Instagram твое фото с Дентиньо. С кем в основном общаешься из партнеров по команде?

– Дружу абсолютно со всеми. Да, мы с Дентиньо сфотографировались, но не потому, что общаюсь больше всего именно с ним. Мы все дружны.

– Маркос, помимо основной позиции центрального полузащитника ты также можешь сыграть и на правом фланге обороны. Не пробовал ли тебя тренерский штаб на этом месте?

– Как я заметил на тренировках, у нас предостаточно хороших игроков, выполняющих функции правого защитника. В сборной я иногда тренировался на этой позиции. Но самое главное для меня – выполнять указания тренера. Что он скажет, то и буду делать, чтобы приносить пользу "Шахтеру".

Ранее "Сегодня" сообщали, что футболисты "горняков" Андрей Пятов и Тайсон подарили болельщику "Шахтера" инвалидную коляску. "Когда игроки вышли вручить мне подарок, я не поверил глазам", – рассказал фанат "горняков".

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