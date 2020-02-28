На следующей стадии хочется встретиться с "Ромой", не с "МЮ": Степаненко рассказал о матче Лиги Европы

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал поединок Лиги Европы, который прошел в Португалии. На стадии 1/16 финала его команда сыграла вничью с "Бенфикой" и по сумме двух матчей прошла в следующий раунд еврокубка. Один из голов забил Степаненко.

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"Знал, что нужно забить один мяч, чтобы перевернуть игру. Очень рад, что так случилось, давно не забивал со стандарта. Получилось, что наигрывали на тренировке, забил мяч важный для команды. Понятно, что для болельщиков, журналистов, когда забил гол, то здорово сыграл. Я немного по-другому свои действия оцениваю. Хороший матч, второй тайм", – отметил игрок.

"С кем встретится на следующей стадии с Фонсекой или Фредом? Думаю, даже больше с Фонсекой, потому что у них сейчас не очень хороший период", – сказал Степаненко. В тренде "Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Кстати, "Шахтер" в драматической перестрелке в Лиссабоне выбил "Бенфику" и продолжил борьбу в Лиге Европы. "Горняки" пропускали на старте каждого тайма, но возвращались в борьбу.

Смотрите обзор матча "Бенфика" – "Шахтер" 3:3:

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