"Марсель" против "Лиона" и другие матчи чемпионата Франции

На выходных состоится 30 тур чемпионата Франции по футболу. В центре внимания будут два воскресных поединка.

"Ницца", которая борется за еврокубки, встретится с лидером чемпионата "Пари Сен-Жермен".

А потом сыграют "Марсель" и "Лион". Оба клуба подошли к игре в разном настроении. "Марсель" пробился в четвертьфинал Лиги Европы, пройдя "Атлетик", а вот "Лион" на своем поле уступил ЦСКА.

30 ТУР ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

Пятница, 16 марта

21:45 "Монако" – "Лилль"

Суббота, 17 марта

18:00 "Бордо" – "Ренн"

21:00 "Амьен" – "Труа"

21:00 "Анже" – "Труа"

21:00 "Монпелье" – "Дижон"

21:00 "Тулуза" – "Страсбур"

Воскресенье, 18 марта

14:00 "Ницца" – "ПСЖ"

16:00 "Мец" – "Нант"

18:00 "Сент-Этьен" – "Генгам"

22:00 "Марсель" – "Лион"

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