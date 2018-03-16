"Марсель" против "Лиона" и другие матчи чемпионата Франции
Расписание, результаты и турнирная таблица Лиги 1
На выходных состоится 30 тур чемпионата Франции по футболу. В центре внимания будут два воскресных поединка.
"Ницца", которая борется за еврокубки, встретится с лидером чемпионата "Пари Сен-Жермен".
А потом сыграют "Марсель" и "Лион". Оба клуба подошли к игре в разном настроении. "Марсель" пробился в четвертьфинал Лиги Европы, пройдя "Атлетик", а вот "Лион" на своем поле уступил ЦСКА.
30 ТУР ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ
Пятница, 16 марта
21:45 "Монако" – "Лилль"
Суббота, 17 марта
18:00 "Бордо" – "Ренн"
21:00 "Амьен" – "Труа"
21:00 "Анже" – "Труа"
21:00 "Монпелье" – "Дижон"
21:00 "Тулуза" – "Страсбур"
Воскресенье, 18 марта
14:00 "Ницца" – "ПСЖ"
16:00 "Мец" – "Нант"
18:00 "Сент-Этьен" – "Генгам"
22:00 "Марсель" – "Лион"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|30
|26
|2
|2
|93-20
|80
|2
|МОНАКО
|29
|19
|6
|4
|72-31
|63
|3
|МАРСЕЛЬ
|29
|17
|8
|4
|59-34
|59
|4
|ЛИОН
|29
|15
|9
|5
|59-34
|54
|5
|НАНТ
|29
|12
|7
|10
|29-29
|43
|6
|РЕНН
|29
|12
|6
|11
|37-36
|42
|7
|НИЦЦА
|29
|12
|6
|11
|39-41
|42
|8
|МОНПЕЛЬЕ
|29
|9
|14
|6
|26-23
|41
|9
|БОРДО
|29
|10
|7
|12
|33-37
|37
|10
|ДИЖОН
|29
|10
|7
|12
|41-55
|37
|11
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|29
|9
|9
|11
|31-44
|36
|12
|КАН
|29
|10
|5
|14
|22-33
|35
|13
|ГЕНГАМ
|29
|9
|8
|12
|30-43
|35
|14
|АНЖЕ
|30
|7
|11
|12
|33-42
|32
|15
|СТРАСБУР
|29
|8
|7
|14
|33-52
|31
|16
|АМЬЕН
|29
|8
|6
|15
|24-33
|30
|17
|ТУЛУЗА
|29
|7
|8
|14
|27-39
|29
|18
|ТРУА
|29
|8
|4
|17
|24-39
|28
|19
|ЛИЛЛЬ
|29
|7
|7
|15
|28-46
|28
|20
|МЕЦ
|29
|5
|5
|19
|26-55
|20
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