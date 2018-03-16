"Марсель" против "Лиона" и другие матчи чемпионата Франции

Сегодня, 21:43

Расписание, результаты и турнирная таблица Лиги 1

Фото AFP
Фото AFP

На выходных состоится 30 тур чемпионата Франции по футболу. В центре внимания будут два воскресных поединка.

"Ницца", которая борется за еврокубки, встретится с лидером чемпионата "Пари Сен-Жермен".

А потом сыграют "Марсель" и "Лион". Оба клуба подошли к игре в разном настроении. "Марсель" пробился в четвертьфинал Лиги Европы, пройдя "Атлетик", а вот "Лион" на своем поле уступил ЦСКА.

30 ТУР ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ

Пятница, 16 марта

21:45 "Монако" – "Лилль"

Суббота, 17 марта

18:00 "Бордо" – "Ренн"

21:00 "Амьен" – "Труа"

21:00 "Анже" – "Труа"

21:00 "Монпелье" – "Дижон"

21:00 "Тулуза" – "Страсбур"

Воскресенье, 18 марта

14:00 "Ницца" – "ПСЖ"

16:00 "Мец" – "Нант"

18:00 "Сент-Этьен" – "Генгам"

22:00 "Марсель" – "Лион"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ПСЖ 30 26 2 2 93-20 80
2  МОНАКО 29 19 6 4 72-31 63
3  МАРСЕЛЬ 29 17 8 4 59-34 59
4  ЛИОН 29 15 9 5 59-34 54
5  НАНТ 29 12 7 10 29-29 43
6  РЕНН 29 12 6 11 37-36 42
7  НИЦЦА 29 12 6 11 39-41 42
8  МОНПЕЛЬЕ 29 9 14 6 26-23 41
9  БОРДО 29 10 7 12 33-37 37
10  ДИЖОН 29 10 7 12 41-55 37
11  СЕНТ-ЭТЬЕН 29 9 9 11 31-44 36
12  КАН 29 10 5 14 22-33 35
13  ГЕНГАМ 29 9 8 12 30-43 35
14  АНЖЕ 30 7 11 12 33-42 32
15  СТРАСБУР 29 8 7 14 33-52 31
16  АМЬЕН 29 8 6 15 24-33 30
17  ТУЛУЗА 29 7 8 14 27-39 29
18  ТРУА 29 8 4 17 24-39 28
19  ЛИЛЛЬ 29 7 7 15 28-46 28
20  МЕЦ 29 5 5 19 26-55 20
футбол, чемпионат Франции

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Сегодня|Спорт

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