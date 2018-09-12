Марьян Швед: "Гол Андорре действительно получился очень красивым"

Полузащитник "Карпат" и сборной Украины (U21) Марьян Швед ударно проводит последние матчи как за клуб, так и за "молодежку". На его счету 4 гола в 4 играх. При этом один краше другого.

– Забивать некрасиво вы, наверное, не умеете, – поинтересовалась "Сегодня" у одного из лучших на данный момент украинских игроков. – Голы в ворота "Динамо", сборных Латвии и Андорры – настоящие шедевры...

– Для меня гол есть гол. Всегда приятно поражать ворота соперника, вне зависимости от зрелищности удара.



– Но все-таки какой из этих мячей получился самым красивым?

– Как по мне, последний. Гол Андорре действительно вышел очень красивым.



– По поводу незабитого пенальти. Сразу несколько факторов было против вас: есть негласное правило, что кто заработал, тот не бьет, и второй момент – вы долго не могли установить мяч на "точку"...

– В "молодежке" нет как такового штатного пенальтиста. Честно говоря, думал отдать это право Вите Коваленко, знаю, что он хорошо бьет. Но в итоге исполнил сам. Что касается "точки", то там была небольшая ямка и я раз пять пытался поставить мяч так, чтобы он не катился. Ну а когда бил, то ли нога поехала, то ли мяч покатился в самый неподходящий момент. В общем, эпизод с пенальти вышел не из приятных.



– После двух побед "молодежки" и сюрприза от шотландцев в гостевом поединке с голландцами (2:1) настроение у сборников улучшилось? Шансы на второе место повысились?

– После наших побед – конечно. Что же касается соперников, то мы должны рассчитывать на свои силы. И при любых раскладах побеждать в оставшихся матчах и не смотреть как играют другие.



– Как думаете, нынешняя "молодежка" – самая сильная за последнее время? По крайней мере, по именам...

– Не мне судить. Это скорее право журналистов и экспертов.



– В курсе, что в национальной сборной отдают предпочтение именно левшам? Больше половины основы как раз левоногие футболисты и вы очень подходите под эту характеристику. Есть желание побыстрее попасть к Шевченко?

– Думаю, любой футболист мечтает играть за национальную сборную. И я – не исключение. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы попасть в главную команду страны.



– Контакт с Испанией, где вы выступали за "Севилью", поддерживаете?

– Да, с некоторыми ребятами до сих пор переписываемся: узнаем, как у кого дела, что нового, поздравляем, если кто-то добивается успехов.