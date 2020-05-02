Маски должны носить все: памятник звезды сборной Англии защитили от заражения коронавирусом

Руководство футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" провело необычную акцию в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в стране и в мире. Представители "Гэлакси" решили надеть медицинскую маску на памятник легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Ранее мы писали, что легенды футбола и действующие игроки поблагодарили всех медработников мира.

"Отлично, Дэвид Бекхэм", — гласит надпись к публикации клуба в Instagram.

Сама маска выполнена в особом дизайне с изображением эмблемы "Лос-Анджелеса". Данная акция создана, чтобы призвать людей использовать меры безопасности во время пандемии COVID-19. Дэвид Бекхэм выступал за "Гэлакси" с 2007 по 2012 год. В составе клуба из Лос-Анджелеса он провел в общей сумме 124 матча, забив 20 мячей и сделав 42 результативные передачи.

Реклама

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что запреты из-за коронавируса могут быть сняты, и к лету страна вернется к нормальному состоянию, но правительство не может рисковать, открыв общественные места слишком рано.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама