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Маски должны носить все: памятник звезды сборной Англии защитили от заражения коронавирусом

2 мая, 09:53

Максим Перепелица

"Лос-Анджелес Гэлакси" призвали болельщиков носить защитные маски

Руководство футбольного клуба "Лос-Анджелес Гэлакси" провело необычную акцию в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в стране и в мире. Представители "Гэлакси" решили надеть медицинскую маску на памятник легендарному английскому футболисту Дэвиду Бекхэму. Ранее мы писали, что легенды футбола и действующие игроки поблагодарили всех медработников мира.

"Отлично, Дэвид Бекхэм", — гласит надпись к публикации клуба в Instagram.

Сама маска выполнена в особом дизайне с изображением эмблемы "Лос-Анджелеса". Данная акция создана, чтобы призвать людей использовать меры безопасности во время пандемии COVID-19. Дэвид Бекхэм выступал за "Гэлакси" с 2007 по 2012 год. В составе клуба из Лос-Анджелеса он провел в общей сумме 124 матча, забив 20 мячей и сделав 42 результативные передачи.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что запреты из-за коронавируса могут быть сняты, и к лету страна вернется к нормальному состоянию, но правительство не может рисковать, открыв общественные места слишком рано.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Лос-Анджелес Гэлакси коронавирус Девид Бекхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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