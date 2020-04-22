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Легенды футбола и действующие игроки поблагодарили всех медработников мира

22 апреля, 15:49

Максим Перепелица

Футболисты поаплодировали медицинским работникам за их труды

Легендарный футболист Роберто Карлос опубликовал в своем Instagram видео со звездами футбола, которые решили поблагодарить врачей во время пандемии коронавируса. Кстати, игроков "Барселоны" попросят о новых сокращениях зарплаты.

"Нескончаемые аплодисменты для всех медицинских работников и других специалистов, которые работают как настоящие герои", – написал Роберто Карлос.

Футболисты благодарят медработников

В акции поучаствовали Роналдо, Дэвид Бекхэм, Кафу, Кака, Серхио Рамос, Жерар Пике, Бастиан Швайнштайгер, Зинедин Зидан, Джорджио Кьеллини, Харри Кейн и еще ряд футболистов. В настоящий момент в мире число заболевших коронавирусом достигло 2 миллионов 582 тысяч. Жертвами COVID-19 стали более 170 тысячи человек.

Напомним, Кабинет министров продлил карантин в Украине до 11 мая. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Также ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович дала прогноз, согласно которому разработка общедоступной вакцины от коронавируса потребует месяцы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Роберто Карлос коронавирус Девид Бекхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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