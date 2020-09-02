"Массажист – восьмой день в реанимации": в украинском футбольном клубе – вспышка коронавируса

Команда Первой лиги из Ивано-Франковска не может вовремя стартовать в турнире

В ближайшую субботу, 5 сентября, начнется сезон 2020/2021 во втором дивизионе украинского футбола. Однако не все клубы выйдут на старт сезона. В частности, серьезные проблемы с коронавирусом не позволяют пока играть футболистам Ивано-Франковска. К слову, недавно футболистам "Прикарпатья" вручили украинскую азбуку после комментариев на русском языке.

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Президент "Прикарпатья" Василий Ольшанецкий в комментарии tribuna.com рассказал о сложной ситуации в клубе:

"Врач и массажист больны коронавирусом. Массажист вообще в реанимации лежит восьмой день. У четырех игроков подтвержден COVID-19, трое сдали тесты с подозрением. Мы фактически не можем тренироваться – без врача это опасно для здоровья самих футболистов. В Кубке Украины мы уже играли без врача. После игры троим футболистам стало плохо настолько, что пришлось вызывать скорую помощь. Даже врач "Подолья" не мог оказать им медицинскую помощь и сбить температуру. С ПФЛ мы устно договорились, что первый тур нам перенесут, а дальше будем смотреть по ситуации. Понимаю, что переносы – это плохо. Поэтому мы договорились, что будем держать ситуацию на контроле, а я буду связываться с ПФЛ и рассказывать об обстановке в команде".

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Смотрите, как бывшая команда Первой лиги, "Ингулец", дебютировала в Премьер-лиге:

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