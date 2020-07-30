Футболистам "Прикарпатья" вручили украинскую азбуку после их комментариев на русском языке

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вручил троим игрокам "Прикарпатья" украинскую азбуку после матча 27-го тура Первой лиги, в котором накануне "Прикарпатье" на своем поле проиграло "Агробизнесу" со счетом 0:1. Такой поступок политика связан с тем, что эти трое игроков дали комментарии СМИ после поединка предыдущего тура с "Металлистом-1925" (1:3) в Харькове на русском языке, сообщает "Місто".

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Фото – ФК "Прикарпатье"

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ФК "Прикарпатье". Фото – официального сайта клуба

Ранее мы писали, что вынесли вердикт судье, принесшему скандальную победу лидерам Первой лиги. Напомним, в поединке "Ингулец" – "Прикарпатье" хозяева выиграли 1:0 в большинстве благодаря сомнительному пенальти в добавленное время. Также арбитр на 54-й минуте ошибочно удалил футболиста из Ивано-Франковска. В итоге, опытного рефери Ивана Бондаря серьезно предупредили, но оставили в профессиональном футболе.

Также мы рассказывали, что на Прикарпатье во время футбольного матча болельщик избил судью. Это произошло в райцентре Городенка, где играли "Пробой" и ФК "Карпаты". Местный фанат, 1956 года рождения, нанес телесные повреждения 23-летнему арбитру, жителю Калуша. У последнего были зафиксированы ушибы в области головы.

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