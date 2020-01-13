Матч чемпионата Италии задержали на 15 минут из-за кривой линии штрафной площади

Перед матчем Серии А в Вероне перерисовывали линии

Забавный инцидент произошел на матче чемпионата Италии по футболу "Верона" – "Дженоа". Незадолго до начала вчерашнего поединка на стадионе "Марк Антонио Бентегоди" судьи на традиционном осмотре поля обнаружили, что линии не совсем ровные. И попросили сотрудников стадиона их "подровнять" – старые по возможности затереть, а новые навести. К слову, читайте, как "Ювентус" обыграл "Рому" в главном матче тура в Серии А.

Пока сотрудники стадиона в экстренном порядке рисовали более ровные линии, команды дольше, чем обычно, готовились к игре. В итоге матч в Вероне начали с 15-минутной задержкой.

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Сама игра получилась зрелищной и эмоциональной. Хозяева пропустили в конце первого тайма. Но во втором забили два мяча, на 55-й и 65-й минутах, и добыли волевую победу – 2:1. Причем первый из голов веронцы оформили с 11-метрового. Смотрите видеообзор матча "Верона" – "Дженоа".

Узнайте результаты 19-го тура чемпионата Италии. В центральных матчах "Юве" в гостях одолел "Рому", а "Аталанта" украинца Руслана Малиновского в Милане сыграла вничью с "Интером".

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