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Матч "Динамо" – "Челси" будет судить немецкий рефери

Сегодня, 13:43

Ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы будет судить Тобиас Штилер

Первый матч завершился уверенной победой "Челси"
Первый матч завершился уверенной победой "Челси". Фото: AFP
Матч "Динамо" – "Челси" будет судить немецкий рефери //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/79b/77c/5c879b77c5727.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/79b/77c/5c879b77c5727.jpg Футбол Ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы будет судить Тобиас Штилер

В четверг, 12 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Динамо" – "Челси". Начало поединка в 19:55. В первом поединке в Лондоне хозяева победили со счетом – 3:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Динамо".

А сегодня УЕФА назначил судейскую бригаду на киевский поединок. Главным арбитром назначен 37-летний Тобиас Штилер из Германии. За свою судейскую карьеру Штилер лишь однажды пересекался с украинскими клубами. Осенью 2016 года работал на поединке группового этапа Лиги Европы между "Шахтером" и "Брагой", который завершился победой украинского клуба со счетом – 2:0.

Напомним, что сегодня будут сыграны ответные поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из них пройдет украинское дерби. "Манчестер Сити" Александра Зинченко принимает "Шальке" Евгения Коноплянки. Первая встреча этих команд завершилась волевой победой английского клуба со счетом – 3:2. "Горожане" забили два гола в концовке встречи. Мы ведем онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Шальке". Начало поединка в 22:00.

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Тег Лига Европы, Динамо Киев, арбитр, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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