Матч "Динамо" – "Олимпикос" установил рекорд посещаемости сезона в Украине

На ответной игре 1/16 финала Лиги Европы присутствовали почти 49 тысяч зрителей

Перформанс фанатов "Динамо" во время матча с "Олимпиакосом". Фото: AFP

Матч "Динамо" – "Олимпикос" установил рекорд посещаемости сезона в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fe2/bb8/5c6fe2bb8d272.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fe2/bb8/5c6fe2bb8d272.jpg 2019-02-22T13:54:00+02:00 Футбол На ответной игре 1/16 финала Лиги Европы присутствовали почти 49 тысяч зрителей

В четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира. Несмотря на позднее время начало матча (22:00) и мороз, первый домашний поединок киевского клуба после зимней паузы установил рекорд сезона по посещаемости. На матче присутствовало 48 902 зрителя – это лучший показатель среди всех матчей сезона 2018/2019 на территории Украины.

48902 зрителя – официальная цифра, которая стала рекордной в текущем сезоне среди домашних еврокубковых поединков украинских клубов, и рекордной в общем среди всех матчей сезона 2018/2019 на территории Украины.

ТОП-3 матча в Украине по посещаемости в сезоне 2018/2019:

1/16 финала ЛЕ. "Динамо" – "Олимпиакос" (48902)

Чемпионат УПЛ. "Динамо" – "Шахтер" (46475)

Раунд плей-офф ЛЧ. "Динамо" – "Аякс" (43141)

Напомним, что в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Уже известно, что соперника "Динамо" назовут первым, а украинский клуб точно не встретится с российскими "Зенитом" и "Краснодаром".

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