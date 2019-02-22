Матч "Динамо" – "Олимпикос" установил рекорд посещаемости сезона в Украине
На ответной игре 1/16 финала Лиги Европы присутствовали почти 49 тысяч зрителей
В четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира. Несмотря на позднее время начало матча (22:00) и мороз, первый домашний поединок киевского клуба после зимней паузы установил рекорд сезона по посещаемости. На матче присутствовало 48 902 зрителя – это лучший показатель среди всех матчей сезона 2018/2019 на территории Украины.
48902 зрителя – официальная цифра, которая стала рекордной в текущем сезоне среди домашних еврокубковых поединков украинских клубов, и рекордной в общем среди всех матчей сезона 2018/2019 на территории Украины.
ТОП-3 матча в Украине по посещаемости в сезоне 2018/2019:
- 1/16 финала ЛЕ. "Динамо" – "Олимпиакос" (48902)
- Чемпионат УПЛ. "Динамо" – "Шахтер" (46475)
- Раунд плей-офф ЛЧ. "Динамо" – "Аякс" (43141)
Напомним, что в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Уже известно, что соперника "Динамо" назовут первым, а украинский клуб точно не встретится с российскими "Зенитом" и "Краснодаром".
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