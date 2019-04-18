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Матч "Динамо" – "Шахтер" рассудит нефартовый для Хацкевича арбитр

Сегодня, 15:14

При судействе Виталия Романова коуч киевлян потерпел первое поражение от Фонсеки в УПЛ

Судья Виталий Романов
Судья Виталий Романов. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Комитет арбитров Федерации футбола Украины назначил судей на центральный поединок 25-го тура Премьер-лиги, в котором "Динамо" 24 апреля примет на "Олимпийский" "Шахтер". Украинское класико доверили 39-летнему днепровскому арбитру Виталию Романову. В роли лайнсменов выступят Александр Войтюк (Запорожье) и Владимир Володин (Херсон). Четвертым рефери назначен Виктор Копиевский (Кропивницкий). Наблюдателем арбитража будет Андрей Шандор (Львов).

Интересно, что в нынешнем сезоне Виталий Романов уже судил одно противостояние украинских грандов. В ноябре "Шахтер" в Харькове обыграл "Динамо" со счетом 2:1. В том матче Романов показал восемь предупреждений и удалил динамовца Томаша Кендзеру в компенсированное время, когда поляк сорвал выбегание Тайсона в контратаку. Оставшись в меньшинстве, киевляне пропустили гол-красавец от Коваленко – это было первое поражение Александра Хацкевича от "Шахтера" в УПЛ.

Кроме этого поединка, "Динамо" при судействе Романова в нынешнем чемпионате обыграло дома "Александрию" (1:0) и "Зарю" (5:0), а "Шахтер" одолел дома "Арсенал-Киев" (3:0) и победил на выезде "Зарю" (1:0).

За шесть туров до финиша "Шахтер" опережает "Динамо" на 7 очков. И в случае, если киевляне проиграют "горнякам" 24 апреля, судьба чемпионства будет решена.

Обзор ноябрьского матча "Шахтер" – "Динамо" (2:1), который судил Романов

Напомним, недавний матч "Шахтер" – "Динамо" в Харькове, выигранный "горняками" по пенальти, стал самым грубым в 27-летней истории Кубка Украины. Запорожский арбитр Козырянский показал украинским грандам 14 желтых и две красные карточки, удалив обоих авторов голов.

Как сообщали "Сегодня", перед предстоящим матчем с "Шахтером" 20-летний полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко резко сменил имидж. Он состриг свою знаменитую шевелюру, после чего Томаш Кендзера сравнил Шапаренко с главным тренером "Милана" Гаттузо.

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Тег судья, чемпионат Украины, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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