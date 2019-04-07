Шоу Козырянского: матч "Шахтер" – "Динамо" стал самым грубым в 27-летней истории Кубка Украины

Запорожский арбитр показал украинским грандам 14 желтых и две красные карточки, удалив обоих авторов голов

Удаленные Гармаш и Мораес. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шоу Козырянского: матч "Шахтер" – "Динамо" стал самым грубым в 27-летней истории Кубка Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a3e/279/5caa3e279a15d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a3e/279/5caa3e279a15d.png 2019-04-07T21:18:21+03:00 Футбол Запорожский арбитр показал украинским грандам 14 желтых и две красные карточки, удалив обоих авторов голов

Матчи "Динамо" и "Шахтера" всегда проходят с большим количеством эмоций, что нередко выражается в немалом количестве карточек разного цвета. Но в четвертьфинальном поединке Кубка Украины, который в воскресенье прошел в Харькове на ОСК "Металлист", команды, похоже, превзошли сами себя. Согласно статистике Тransfermarkt, матч "Шахтер" - "Динамо" стал самым грубым в истории соревнования. 14 желтых карточек (по семь каждой команде) и два удаления - таков итог битвы, которая принесла путевку в полуфинал "Шахтеру".

Напомним, судья из Запорожья Максим Козырянский удалил с поля обоих игроков, которые забили в основное время. Гармаш был изгнан за то, что боднул Мораеса а-ля Зидан, повторив фол француза в финале ЧМ-2006.

Видео удалений Гармаша и Мораеса в матче "Шахтер" – "Динамо"

Шахтер – Динамо 1:1 (по пенальти 4:3)

Голы: Мораес, 57 - Гармаш, 9

Предупреждения: Тайсон 18, Степаненко 39, Патрик 42, Мораес 62, Соломон 90+3, Майкон 104, Болбат 116 – Кендзера 24, Шапаренко 47, Бурда 60, Гармаш 61, Шепелев 78, Сидклей 86, Буяльский 90

Удаления: Мораес 69 – Гармаш 61

Ранее автор победного пенальти "Шахтера" в ворота "Динамо" поделился своими эмоциями от матча. "Фонсека накричал – и мы вышли совсем другие", – заявил Виктор Коваленко.

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Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.