Шоу Козырянского: матч "Шахтер" – "Динамо" стал самым грубым в 27-летней истории Кубка Украины
Запорожский арбитр показал украинским грандам 14 желтых и две красные карточки, удалив обоих авторов голов
Матчи "Динамо" и "Шахтера" всегда проходят с большим количеством эмоций, что нередко выражается в немалом количестве карточек разного цвета. Но в четвертьфинальном поединке Кубка Украины, который в воскресенье прошел в Харькове на ОСК "Металлист", команды, похоже, превзошли сами себя. Согласно статистике Тransfermarkt, матч "Шахтер" - "Динамо" стал самым грубым в истории соревнования. 14 желтых карточек (по семь каждой команде) и два удаления - таков итог битвы, которая принесла путевку в полуфинал "Шахтеру".
Напомним, судья из Запорожья Максим Козырянский удалил с поля обоих игроков, которые забили в основное время. Гармаш был изгнан за то, что боднул Мораеса а-ля Зидан, повторив фол француза в финале ЧМ-2006.
Видео удалений Гармаша и Мораеса в матче "Шахтер" – "Динамо"
Шахтер – Динамо 1:1 (по пенальти 4:3)
Голы: Мораес, 57 - Гармаш, 9
Предупреждения: Тайсон 18, Степаненко 39, Патрик 42, Мораес 62, Соломон 90+3, Майкон 104, Болбат 116 – Кендзера 24, Шапаренко 47, Бурда 60, Гармаш 61, Шепелев 78, Сидклей 86, Буяльский 90
Удаления: Мораес 69 – Гармаш 61
Ранее автор победного пенальти "Шахтера" в ворота "Динамо" поделился своими эмоциями от матча. "Фонсека накричал – и мы вышли совсем другие", – заявил Виктор Коваленко.
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