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Матч "Копенгаген" – "Динамо" в Лиге Европы обслужит менеджер по работе с клиентами

4 ноября, 22:21

Киевляне сыграют с прямым конкурентом за первое место в группе

/ Фото: AFP

Комитет арбитров УЕФА определился с арбитрами на матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы. В частности, на поединке между датским "Копенгагеном" и киевским "Динамо" будет работать судейская бригада из Венгрии во главе с 40-летним Тамашем Богнаром. Напомним, матч "Копенгаген" – "Динамо" состоится в четверг, 7 ноября, на стадионе "Телла Паркен" в Копенгагене, начало – в 19:55.

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По гражданской профессии последний – менеджер по работе с клиентами. В высшей лиге чемпионата Венгрии дебютировал в 2006 году, статус арбитра ФИФА – с 2009-го. С "Динамо" Богнар пересекался один раз – на групповом этапе Лиги Европы-2018/2019. Именно под наблюдением венгра "бело-синие" победили на выезде французский "Ренн" (2:1), при этом сразу пять игроков киевской команды получили предупреждения (хозяева – только два), а Владимир Шепелев вообще был удален с поля в конце второго тайма.

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Ассистенты арбитра – Балаж Бузаш, Петер Кобор. Четвертый арбитр – Петер Солимоси. Делегат УЕФА – Борха Бильбао Вискаино (Испания). Наблюдатель арбитража УЕФА – Эдгар Штейнборн (Германия).

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Напомним, в первом матче в Киеве "Динамо" и "Копенгаген" разошлись миром 1:1. Гости открыли счет в самом дебюте игры, а после перерыва Шабанов сравнял счет. В последствии УЕФА включил его и другого украинца Яремчука в символическую сборную Лиги Европы.

Смотрите обзор поединка в Киеве межу "Динамо" и Копенгагеном", который завершился со счетом 1:1

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Лига Европы Динамо Киев арбитр Копенгаген

Источник: FootBoom

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