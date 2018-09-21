Матч "Лион" – "Шахтер" в Лиге чемпионов пройдет при пустых трибунах

Сегодня, 18:00

Французский клуб расплачивается за беспорядки во время матча прошлого сезона

Фото AFP
Фото AFP

Апелляционный орган УЕФА рассмотрел апелляцию французского "Лиона" на решение союза наказать клуб за поведение болельщиков в матче 1/8 финала Лиги Европы-2017/18 против московского ЦСКА (2:3), который состоялся 15 марта.

УЕФА оставил в силе наказание "Лиона" в виде штрафа в 100 тысяч евро и двумя домашними матчами под своей эгидой без зрителей. Наказание вторым матчем без болельщиков носит условный характер с испытательным сроком на 2 года.

Таким образом, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" – "Шахтер" 2 октября пройдет без зрителей.

Ранее "горняки" начали продажу на второй домашний поединок в еврокубке. Билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов: от 150 до 6000 гривен. Приоритетную возможность купить билет на матч с чемпионами Англии получат фанаты, купившие тикет на игру против "Черноморца" или "Лиона".

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:2. Интересно, что "горнякам" два раза пришлось отыгрываться.
футбол, УЕФА, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Лион Франция, Шахтер Лига чемпионов

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