Матч "Лион" – "Шахтер" в Лиге чемпионов пройдет при пустых трибунах

Французский клуб расплачивается за беспорядки во время матча прошлого сезона

Апелляционный орган УЕФА рассмотрел апелляцию французского "Лиона" на решение союза наказать клуб за поведение болельщиков в матче 1/8 финала Лиги Европы-2017/18 против московского ЦСКА (2:3), который состоялся 15 марта.

УЕФА оставил в силе наказание "Лиона" в виде штрафа в 100 тысяч евро и двумя домашними матчами под своей эгидой без зрителей. Наказание вторым матчем без болельщиков носит условный характер с испытательным сроком на 2 года.

Таким образом, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" – "Шахтер" 2 октября пройдет без зрителей.

Ранее "горняки" начали продажу на второй домашний поединок в еврокубке. Билеты на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов: от 150 до 6000 гривен. Приоритетную возможность купить билет на матч с чемпионами Англии получат фанаты, купившие тикет на игру против "Черноморца" или "Лиона".

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с немецким "Хоффенхаймом". Поединок прошел в Харькове на стадионе "Металлист" и завершился со счетом 2:2. Интересно, что "горнякам" два раза пришлось отыгрываться.