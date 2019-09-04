Матч Литва – Украина будет судить боснийский рефери

Ирфан Пельто

УЕФА назвал бригаду арбитров, которая будет работать на отборочном матче Евро-2020 Литва – Украина. Поединок пройдет в Вильнюсе 7 сентября. Главным рефери назначен 35-летний Ирфан Пельто из Боснии.

Ранее Пельто лишь раз пересекался с украинскими командами. В прошлом году обслуживал матч Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" – "Хоффенхайм" (1:2).

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Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2020 возглавляет свою группу, имея 10 очков в активе. У Люксембурга и Сербии по 4 балла, у Португалии – 2, а у Литвы – 1. Напрямую на Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы. К тому же Украина является победителем своей группы Кубка наций – это еще один шанс пробиться на Евро, если все же команда Шевченко проиграет отборочный турнир.

Как мы писали ранее, сборная Украины проведет тренировку на искусственном поле. Она состоится 5 сентября в Ирпене под Киевом. Такая тренировка необходима, поскольку отборочный поединок с Литвой в Вильнюсе будет проходить именно на искусственном покрытии.

Своими ожиданиями от матчей сборной поделился нападающий Роман Яремчук: "На данный момент наш самый серьезный соперник – Литва".

Видео: Сегодня|Спорт

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