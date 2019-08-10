Матч "Мариуполя" в Лиге Европы под угрозой – на стадионе обвалилась крыша

Пострадала центральная трибуна стадиона / Фото: Twitter

На стадионе голландского футбольного клуба "АЗ Алкмар" обрушилась крыша. Сообщается, что упавшая конструкция разрушила часть трибун. В результате обвала никто не пострадал.

Завтра, 11 августа, АЗ сыграет с "Валвейком" на выезде в матче чемпионата Голландии. В четверг, 15 августа, "АЗ" должен был принять на своем стадионе "Мариуполь" в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Скорее всего, этот матч будет перенесен.

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Напомним, что на этой неделе "Мариуполь" принимал "АЗ Алкмаар" и матч завершился вничью – 0:0. Один из своих лучших матчей за "Мариуполь" провел голкипер Рустам Худжамов, который несколько раз выручал свою команду.

Обзор матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар":

Ранее мы писали, что украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский отстранен на 10 матчей в турнирах под эгидой УЕФА. Такое наказание 30-летний футболист получил по итогам ответного матча отборочного раунда Лиги Европы с мальтийским клубом "Гзира Юнайтед".

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