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Украинского вратаря отстранили от еврокубков на 10 матчей за расизм

Сегодня, 22:46

Константин Махновский был удален в матче "Вентспилс" - "Гзира Юнайтед"

Константин Махновский. Фото ФК "Вентспилс"

Константин Махновский. Фото ФК "Вентспилс"

Украинский вратарь латвийского клуба "Вентспилс" Константин Махновский отстранен на 10 матчей в турнирах под эгидой УЕФА. Такое наказание 30-летний футболист получил по итогам ответного матча отборочного раунда Лиги Европы с мальтийским клубом "Гзира Юнайтед".

Игра состоялась 1 августа на Мальте и завершилась со счетом – 2:2. Благодаря домашней победе со счетом – 4:0 "Вентспилс" вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы.

На последних минутах матча на Мальте Махновский получил красную карточку. Мальтийская сторона заявила, что Махновский допустил оскорбления на расистской почве.

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В результате контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция УЕФА дисквалифицировала Махновского на 10 матчей.

Сегодня без украинца "Вентспилс" крупно проиграл "Гимарайншу" в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

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Напомним, что на этой стадии турнира "Мариуполь" встречался голландским клубом "АЗ Алкмаар". Поединок завершился вничью – 0:0.

Обзор матча "Мариуполь" – "АЗ":

Кроме того, сегодня луганская "Заря" сыграла вничью с софийским ЦСКА в квалификации Лиги Европы.

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УЕФА расизм вратарь Лига Европы

Источник: sport24.ru

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