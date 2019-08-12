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Матч рядом с трибуналом: появились новые подробности в деле с переносом игры "Алкмаар" – "Мариуполь"

Сегодня, 14:33

Кинзерский Эдуард

Обрушение крыши: до конца дня в УЕФА назовут новое место проведения поединка Лиги Европы с участием украинцев

Стадион "АЗ Алкмаар"

Стадион "АЗ Алкмаар" / Фото: AFP

Появились новые подробности относительно места проведения ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы "АЗ Алкмаар" – "Мариуполь". Напомним, на днях на стадионе в Алкмааре, где должен был бы играть "Мариуполь" в предстоящий четверг, обрушилась крыша. К счастью, обошлось без жертв.

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Как рассказали "Сегодня" в мариупольском клубе, в Алкмаре игры точно не будет. Сейчас голландцы предложили УЕФА два запасных варианта – Утрехт или Гаага, в которой базируется знаменитый орган юрисдикции ООН – Гаагский трибунал. Эти варианты сейчас обсуждаются. Как определятся – проинформируют "Мариуполь". Решение о месте проведения матча должно быть принято в понедельник, 12 августа.

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Куда бы ни перенесли матч, намеченный на 15 августа, "Мариуполь" свою дислокацию в Нидерландах решил не менять. Изначально наш клуб забронировал отель на северной окраине Амстердама – в сторону Алкмаара, до которого 45 км. "Переезжать в другой отель не будем. Голландия маленькая. Наверняка найдется нормальный стадион недалеко", – сказали нам вчера в клубе.

Напомним, в домашней игре Лиги Европы "Мариуполь" сыграл с "АЗ Алкмаар" вничью – 0:0

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стадион Лига Европы ФК Мариуполь АЗ Алкмаар

Источник: Сегодня|Спорт

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