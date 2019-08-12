Падение крыши на стадионе в Голландии: "Мариуполь" решил не менять место дислокации

На стадионе в Алкмааре обвалилась крыша перед ответным матчем с украинским клубом в Лиге Европы

Рухнула от сильного ветра. Винят 34 тонны солнечных панелей. Были ли они в проекте 13 лет назад? Фото noordhollandsdagblad.nl

В субботу на стадионе AFAS в Алкмааре, где на ближайший четверг был запланирован матч "Мариуполя" в Лиге Европы, обрушилась крыша. Конструкции обвалились на центральную трибуну "Моленаар" из-за штормового ветра. "К счастью, на стадионе не было людей. Никто не пострадал, и это самое главное. Не хочу даже думать о том, что случилось бы, если бы в половине шестого здесь проходил матч. Можно говорить об удаче, – реакция гендиректора клуба "АЗ Алкмаар" Роберта Эйнхорна. – Когда мне позвонили и прислали фото, я был в ужасе. Но мы счастливы, что нет жертв. Насколько велик ущерб? Понятия не имею, это должны оценить эксперты".

17-тысячник в Алкмааре – относительно новый, построен в 2006 году. И в расследовании, по словам Эйнхорна, будет "большая проблема". Стадион строила компания Midreth, которая затем обанкротилась. Прозвучало предположение, что крыша не выдержала 1725 солнечных панелей, установленные на ней позже. Вопрос: был ли в изначальном проекте предусмотрен этот вес в 34 тонны? "Мы пока не знаем причины. Будьте терпеливы", – говорит Эйнхорн. Но член палаты представителей Даниэль Керхуис уже требует рассмотрения дела в парламенте страны: "Десятки людей могли умереть!".

Куда бы ни перенесли матч, "Мариуполь" свою дислокацию в Нидерландах решил не менять. Изначально наш клуб забронировал отель на северной окраине Амстердама – в сторону Алкмаара, до которого 45 км. "Переезжать в другой отель не будем. Голландия маленькая. Наверняка найдется нормальный стадион недалеко", – сказали нам вчера в клубе. Решения по арене и бумагу от УЕФА в "Мариуполе" ждут в понедельник, вылет в Нидерланды – утром во вторник.

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"АЗ Алкмаар" вчера играл на выезде с "Ваалвейком" и победил 2:0. Оба гола забил Усама Идрисси. Он с тремя мячами лидер среди бомбардиров, а "Алкмаар" с 6 очками в двух турах – лидер чемпионата Нидерландов.

Эхо обвала крыши на стадионе: матч "Мариуполя" в Лиге Европы перенесут на другую арену

Обзор первого матча "Мариуполь" – "АЗ Алкмаар":

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