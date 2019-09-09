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"Матч с Украиной – вызов для нас": наставник Нигерии рассказал о матче с национальной командой

9 сентября, 23:10

Гернот Рор провел предматчевую прес-конференцию

Гернот Рор

Гернот Рор / Фото: ФФУ

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор пообщался с прессой на традиционной предматчевой пресс-конференции перед товарищеским матчем с Украиной. Ранее полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о матче с Нигерией.

"Что же касается предстоящего матча со сборной Украины, то этот спарринг – начало нашей подготовки к отборочному циклу следующего Кубка африканских наций. У нас обновился состав, и сейчас у нас очень молодая команда. С новым капитаном. Очень хочется удачно начать наш новый этап, поэтому надеюсь увидеть хорошую игру в матче с Украиной.

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Матч с этой командой - вызов для нас. Не так давно я был главным тренером сборной Нигера, и мы встречались со сборной Украины в Киеве. Проиграли тогда со счетом 1:2, но были очень близки к ничьей. Конечно, завтра нас ждет тяжелый матч, но я настроен позитивно. В любом случае, это тестовая для нас игра, результат в которой для нас отходит на второй план", – сказал наставник сборной Нигерии.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

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Источник: ФФУ

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