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"Для меня это будет, как второй дебют": Коноплянка рассказал о матче с Нигерией

9 сентября, 20:57

Полузащитник готовится выйти на поле

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка / Фото: ФФУ

Один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка поделился эмоциями перед контрольной игрой со сборной Нигерии. Ранее товарищеский матч прокомментировал главный тренер команды – Андрей Шевченко.

"Рад вас всех видеть и вернуться домой. Что могу сказать по себе? Это лучше спросить у тренерского штаба. Они оценивают физические качества футболистов, их готовность. Я чувствую себя хорошо, голова свободная. Готов завтра отдаваться на все сто процентов", – отметил игрок.

"Изменения никакого не будет. Если я завтра выйду на поле, то для меня это будет, как второй дебют. Я даже мечтаю увидеть, как поддерживают наши болельщики. Завтра будет жарко", – рассказал Евгений Коноплянка.

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Также мы писали, что аналитики назвали неожиданного лучшего игрока матча Литва – Украина. По тактико-техническим показателям звание Man of the Match получил Малиновский. Болельщики с этим не согласны – они отдают предпочтение Марлосу.

Смотрите обзор матча Литва – Украина:

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Сборная Украины Евгений Коноплянка сборная Нигерии

Источник: ФФУ

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