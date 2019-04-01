Матч "Селтик" – "Рейнджерс" завершился дракой игроков и поножовщиной
Дерби с участием клуба украинца получило кровавое продолжение. В дело пошло холодное оружие
В чемпионате Шотландии состоялось огненное дерби "Селтик" – "Рейнджерс". Со счетом 2:1 победил "Селтик", игравший на своем поле. Но финальном свистком противостояние не закончилось.
По окончании матча на поле произошла потасовка между игроками команд, результатом чего стало удаление полузащитника "Рейнджерс" Эндрю Холлидея.
Не обошлось без драк и между болельщиками, в результате чего три болельщика были госпитализированы. Как сообщает The Sun, в потасовке фанатов после матча принимало участие около 15 человек. Один из очевидцев утверждает, что молодого фана "Селтика" порезали ножом. Также свидетели рассказывали, что видели пострадавших с ножевыми ранениями в шею и спину.
В полиции никак не прокомментировали причины драки, но подтвердили факт госпитализации трех пострадавших. Состояние раненых неизвестно.
Отметим, что "Селтик", набрав 73 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии. "Рейнджерс" с 60 пунктами остался на втором месте.
Как сообщалось ранее, впервые в истории легендарного клуба "Селтик" будет играть украинец. Полузащитник "Карпат" Марьян Швед подписал контракт с шотландским грандом на четыре с половиной года, но нынешний сезон завершает во львовском клубе на правах аренды.
Также сообщались подробности ограбления дома экс-тренера "Селтика". Стоило Брендану Роджерсу уехать в "Лестер", как за его трофеями наведались шотландские домушники. Во время ограбления жена Роджерса спряталась с 6-летней дочкой в ванной.
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