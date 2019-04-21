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Матч юношей "Динамо" и "Торино" завершился массовым побоищем

Сегодня, 13:39

По словам тренера украинской командой, драку спровоцировали игроки "Торино" и арбитры

Матч международного турнира в Италии с участием киевского "Динамо" (U-17) ознаменовался скандалом. После того как на последней минуте поединка с "Торино" Евгений Рязанцев сравнял счет (1:1), на поле вспыхнула драка. По словам главного тренера динамовцев Сергея Беженара, провокаторами побоища выступили футболисты итальянского клуба. Игроки "Торино" с разбега налетали на украинцев с кулаками, в ход шли не только боксерские, но и киксбоксерские приемы. 

"Сегодня было больше борьбы, чем футбола, – сказал после матча тренер "Динамо" (U17) Сергей Беженар. – "Торино" начало именно такую игру, мы подстроились. Получился пинг-понг. Такие игры закаляют характер. Подрались. Рядом с Турином играем, понятно, симпатии судейские были на стороне хозяев. Игроки "Торино" провоцировали. Их вратарь толкнул Гладковского. А судья дает красную Гладковскому, а не дает вратарю. Юношеский максимализм взыграл, парни не захотели дать себя в обиду".

Как сообщалось ранее, звезды "Баварии" подрались на тренировке. Схлестнулись футболисты стоимостью 120 миллионов евро. При этом наставник мюнхенцев сделал вид, что ничего не произошло.

Также сообщалось, что киевскому футбольному судье дали по лицу в отместку за назначенный пенальти. Беспредел имел место по окончании матча Первой лиги в Ивано-Франковске.

Напомним, уже в среду, 24 апреля в УПЛ состоится украинское класико "Динамо" – "Шахтер":


24 апреля. Матч Динамо -Шахтер

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Тег драка, футбол, Динамо Киев

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Источники:

Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

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