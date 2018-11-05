Матч за Суперкубок Италии пройдет в Саудовской Аравии

Сегодня, 19:38

За национальный трофей будут бороться самые титулованные клубы в истории турнира

Фото AFP
Фото AFP

Ближайший матч за Суперкубок Италии, который назначен на 16 января, пройдет в Саудовской Аравии. За трофей будут бороться чемпион и обладатель Кубка страны туринский "Ювентус", а также финалист национального Кубка "Милан".

В последний раз "Ювентус" и "Милан" встречались в рамках Суперкубка Италии в 2016 году в Катаре. Тогда на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Дохе победу в серии пенальти одержали "россонери" (1:1 пенальти 4:3).

Матч за Суперкубок Италии в разное время проходил в США, Ливии и Китае. Кстати, в 2002 году в Триполи поединок собрал наибольшее количество зрителей в истории турнира – 88 тысяч болельщиков пришли посмотреть, как "Ювентус" обыграл "Парму" – 2:1. Добавим, что Милан и "Ювентус" являются самыми титулованными командами – они по семь раз выигрывали трофей.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Испании "Барселона" – "Леганес" пройдет в США. Однако позже Федерация футбола запретила проводить матч в чемпионате Испании в США.

Отметим, что ранее матч за Суперкубок Испании "Барселона" – "Севилья" прошел в Марокко.
футбол, Милан Италия, суперкубок, Ювентус Турин

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Сегодня|Спорт

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