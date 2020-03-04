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Матчи чемпионата Италии будут проводиться без зрителей из-за коронавируса

4 марта, 23:08

Максим Перепелица

Целый месяц клубы обязали проверять спортсменов и сотрудников на предмет заражения

Правительство Италии постановило, что все спортивные события в стране до третьего апреля будут проводиться без зрителей из-за вспышки коронавируса в стране. Это распоряжение распространяется на всю страну, включая те области, которые пока не пострадали от инфекции. В указе также говорится, что клубы несут ответственность за регулярные проверки своих спортсменов и сотрудников на коронавирус. Школы и университеты по всей стране закрыты как минимум до 15 марта.

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Подобный сдвиг расписания пока официально не утвержден серией А, но все матчи в любом случае пройдут за закрытыми дверями. С 7 марта по 4 апреля должно пройти три тура итальянского чемпионата В Италии зафиксировано более трех тысяч случаев заболевания коронавирусом. 107 человек умерли.

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Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создал рабочую группу, которая будет заниматься переносами матчей в случае, если это потребуется в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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Также мы рассказывали, что у жены инфицированного коронавирусом жителя Черновцов медики тоже взяли анализы.

О том, как распознать коронавирус, рассказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Италии коронавирус

Источник: Football Italia

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