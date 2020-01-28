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"Матвиенко будет легче в "МанСити", чем в "Арсенале": Пятов – об английских вариантах защитника "Шахтера"

28 января, 10:40

Центрбека чемпионов Украины сватают сразу к двум грандам чемпионата Англии

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: AFP

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Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал информацию об интересе к защитнику "горняков" Николаю Матвиенко со стороны английских грандов – "Арсенала" и "Манчестер Сити". Как мы писали ранее, лондонские "канониры" рассматривают вариант с подписанием украинского центрбека "Шахтера", но, не исключено, вместо Матвиенко "Арсенал" купит более дешевого Мари – испанца из бразильского "Фламенго".

Вместе с тем Матвиенко входит в сферу интересов "Манчестер Сити", который, по данным английских СМИ, держит в поле зрения еще одного игрока из чемпионата Украины – динамовца Виталия Миколенко.

"Видели, что Давид Луис в "Арсенале" творил? Это не зря. Видимо, ему уже сказали, – пошутил Пятов по поводу последних фейлов бразильского центрбека "Арсенала" в контексте слухов о появлении в лагере "канониров" Матвиенко. – Приятно, если это действительно так. "Шахтер" еще раз доказывает, что нашей командой и игроками интересуются только гранды"

Николай Матвиенко

Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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"Но я хотел бы, чтобы Матвиенко оказался в "МанСити", – говорит Андрей Пятов. – Еще не вижу, как новый тренер в "Арсенале" себя проявит, пока тяжело ему это дается. А Гвардиолу все знают, знают его требования. "Шахтер" немного схож с этим. В адаптации Николаю точно там легче будет"

Смотрите, как забивает Матвиенко

Напомним, в "МанСити" уже выступает партнер Николая Матвиенко по сборной Украины – Александр Зинченко. Накануне мы сообщали о его рекорде. Зинченко стал первым украинским футболистом, набравшим миллион фанатов в Instagram

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чемпионат Украины чемпионат Англии Шахтер Донецк Арсенал Лондон Манчестер Сити Андрей Пятов Николай Матвиенко

Источник: Футбольный формат

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