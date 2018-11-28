Мауро Икарди подарил всем игрокам "Интера" часы за помощь в выигрыше "Золотой бутсы"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди, ставший в сезоне-2017/18 лучшим бомбардиром чемпионата Италии (вместе с форвардом "Лацио" Чиро Иммобиле, на счету обоих оказалось по 29 голов), щедро отблагодарил своих одноклубников.

Икарди купил каждому из своих партнеров по команде дорогие часы, отметив таким образом вклад каждого из них в свое достижение. Мауро выиграл свою вторую "Золотую бутсу" Серии А, он также становился лучшим бомбардиром турнира в сезоне-2014/15.

Ранее мы писали, что рекордсмен по голам и матчам за сборную Ирландии Робби Кин завершил карьеру. На счету Кина 68 голов в 146 матчах за сборную Ирландии. На клубном уровне он выступал за "Вулверхэмптон", "Ковентри", "Интер", "Лидс", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Селтик", "Вест Хэм", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Астон Виллу" и "Атлетико де Калькутта".

Кстати, китайские поклонники таланта португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду собрали его портрет из кубиков Рубика. Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" этим летом. В текущем сезоне на его счету 9 голов в 16 матчах во всех турнирах.