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"Забили бы рано или поздно": обзор победы "Динамо" над "Мариуполем"

Сегодня, 16:53

Взяв три очка на выезде, киевляне продолжили преследование "Шахтера" в чемпионской гонке

Цыганков принес Киеву три очка
Цыганков принес Киеву три очка. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Эксперты назвали заслуженной гостевую победу "Динамо" над "Мариуполем" со счетом 1:0, добытую в субботнем матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу. Три очка киевлянам в этом поединке принес гол Виктора Цыганкова, забитый на 73-й минуте поединка.

"Если взять по моментам, которые возникали, то, можно сказать, что "Мариуполь" и мог сыграть вничью. Моменты были, и очень хорошие, – сказал по итогам матча экс-форвард "Шахтера" и сборной Украины Алексей Белик. - Но если взять статистику матча, то нанести 6 ударов, и 0 в створ ворот, то тяжело рассчитывать на победу. А если наносишь 16 ударов, 9 в створ, как "Динамо", то рано или поздно забьешь".

"Мариуполь" – "Динамо" (0:1). Обзор матча

"Мариуполь" – "Динамо" – 0:1
Гол: Цыганков (73)

"Мариуполь": Худжамов, Демири, Яворский, Чоботенко, Полегенько, Пихаленок (Федорчук, 64), Игнатенко, Зубков, Мишнев, Горбунов (Вакула, 58), Борячук (Сикан, 79).

"Динамо": Бойко, Шабанов, Бурда, Сидклей (Цитаишвили, 46), Попов, Шепелев, Сидорчук (Исаенко, 70), Цыганков, Вербич, Андриевский, Миколенко.

Предупреждения: Игнатенко (16), Демири (26), Андриевский (45), Шепелев (71), Бурда (86), Попов (86).

Как сообщалось ранее, у "Динамо" по дисциплинарным причинам матч с "Мариуполем" пропускали пять игроков. При этом Денис Гармаш, головой боднувший Мораеса в кубковой встрече, заявил, что не понимает, за что ему дали четыре матча дисквалификации.

Тем временем экс-тренер "Динамо" Олег Блохин вспомнил, как его звали в мадридский "Реал". Однако киевский клуб его не отпустил.

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Тег гол, чемпионат Украины, Динамо Киев, ФК Мариуполь

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Источники:

Сегодня|Спорт , Канал Футбол

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